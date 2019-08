Verpleegkundigen de schoolbanken weer in?

Na een interne opleiding van vier jaar werken Nancy Bethbeder en Annemieke Nass al ruim twintig jaar als verpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Nancy is senior-verpleegkundige op hbo-niveau vijf, Annemieke is mbo-verpleegkundige niveau vier.

Met name Nancy weet niet of haar vooropleiding, ervaring en de vele vervolgopleidingen die ze heeft gevolgd hun waarde behouden als straks een nieuwe wet van kracht wordt. Annemieke verwacht voor haar werk geen grote veranderingen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik dezelfde handelingen mag blijven verrichten als nu." Maar Nancy moet wellicht, als zij wil blijven werken als senior-verpleegkundige op hbo-niveau, terug naar de schoolbanken, tussen jongeren die net van de middelbare school afkomen.

Complexer

Dát die wet er komt snappen ze wel. ,,Die indeling is noodzakelijk, geen probleem", zegt Annemieke. ,,De zorg wordt steeds complexer. Straks zal een hbo-verpleegkundige bijvoorbeeld meer aan onderzoek gaan doen. Dat zorgt voor verdieping van ons vak." Maar het schort aan informatie. Nancy: ,,We weten al jaren dat dit zou gebeuren. Maar ik had meer duidelijkheid verwacht. Dit zorgt nu voor zoveel ophef."

Voor Nancy, werkzaam op de afdeling urologie, speelt nog iets mee: ,,Ik sta op de wachtlijst om een opleiding tot verpleegkundig specialist te gaan doen. Maar nu weet ik niet of mijn interne opleiding daarvoor voldoende is. Op mijn afdeling zeggen ze dat mijn jarenlange ervaring en opleiding meetellen, maar de wet staat straks vast." Die zegt dat zij terugvalt naar niveau vier, wat gelijk staat aan mbo.

De invoering van de nieuwe wet speelt op de werkvloer heel erg, zegt Annemieke, werkzaam op de afdeling chirurgie. ,,Ik zit in een app-groep met collega's. Elke keer als dit in het nieuws komt, ontploft de app." Zij vindt het vervelend dat er wordt gesproken over onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen, terwijl die al jaren prima samenwerken.

Ambitie

Annemieke, op haar afdeling coach voor jonge collega's, is warm pleitbezorger voor de mbo-opgeleide verpleegkundige. ,,Maar het lijkt door deze discussie dat die gedegradeerd wordt. Als je geen ambitie hebt om je te specialiseren ben je voor de buitenwereld niet goed genoeg. Een vreemde ontwikkeling, want ik ben juist trots op mijn werk."