Verpleegkundigen stappen vrijwillig in hol van de leeuw: ‘het is mijn zorghart dat spreekt’

Schot in nieuwbouw in buurt Schutters­bosch Eindhoven

21:30 EINDHOVEN - Binnenkort komen vijftien nieuwe bouwkavels te koop in Schuttersbosch in Eindhoven. Bovendien komt eigenaar woningcorporatie Woonbedrijf op korte termijn met concrete plannen voor sociale huurwoningen in het groene wijkje in Stratum.