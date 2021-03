Verpleegster Eliza werd voor ‘nazi’ uitgemaakt door familie van een patiënt: ‘Mijn hart brak in duizend stukjes’

Ze is er niet gerust op, verpleegkundige Eliza, die nu al dagenlang zorgt voor een verwarde patiënt met een hersenaandoening. Maar het is niet de patiënt waar ze zich zo’n zorgen over maakt. Het gaat om haar eigen veiligheid.

Om half 5, anderhalf uur voor het begin van het bezoekuur, belt ze naar de beveiliging van het Catharina Ziekenhuis.

Ze vertelt over de familie van de patiënt, die vindt dat de man van de afdeling af mag, terwijl dat medisch gezien echt nog niet verantwoord is. En nu heeft de familie gezegd dat een man onderweg is naar het ziekenhuis, die ‘de boel op stelten komt zetten’.

,,Willen jullie naar boven komen?’’, vraagt ze aan Christian, één van de beveiligers van het ziekenhuis.

Uitgescholden

Christian en zijn collega’s spreken de laatste maanden vaker bezorgde verpleegkundigen. De bezoekregeling - maximaal één bezoeker per patiënt - leidt tot onvrede bij familieleden. En soms tot woede en zelfs agressie.

Verpleegkundigen vertellen dat ze worden uitgescholden voor ‘moordenaar’. Eliza maakte eerder mee dat een man tegenover haar stond, die zei: ‘kijk mijn spierballen, je wilt niet weten wat deze kunnen. Je bent een nazi’. ,,Mijn hart brak in 1000 stukjes.’’

Andere verpleegkundigen vertellen dat ze worden gefilmd om later op sociale media te worden gezet. Soms zijn ze urenlang bezig om familieleden te kalmeren, tijd die ze niet kunnen gebruiken om voor zieke patiënten te zorgen. Het ziekenhuis laat beveiligers vaker rondes lopen om zo zichtbaar te zijn.

Ik mag deze avond mee met Christian. Hij is groot, heeft zijn zwarte haren naar achteren gekamd. Met zijn zware stem vertelt hij dat hij vroeger voor de gemeente Eindhoven werkte en daarvoor begeleidde hij psychische patiënten. Nu werkt hij in het ziekenhuis.

Die eerste maanden van corona schrok hij van alle ambulances die voor de Spoedeisende Hulp stonden. Soms wel 30 op een avond, hij zag mensen in ademnood binnenkomen. Maar ergens was de sfeer toen anders. Het ziekenhuis werd overladen met cadeaus, chocolade, bonbons, ijsjes en maaltijden. Dat is nu niet meer zo.

,,Vergeleken met de eerste golf, is er nu veel minder begrip voor de maatregelen’’, zegt Bart Ugen, teamleider op de afdeling longgeneeskunde. ,,Dat onbegrip wordt op de verpleegkundigen botgevierd.’’

Bedreigingen

Vaker dan voorheen moet hij familieleden tot rust manen, mensen die bijvoorbeeld niet meer in corona geloven. En soms worden zijn verpleegkundigen geconfronteerd met bedreigingen van fysiek geweld. ,,Je hebt verpleegkundigen die denken: ik zeg maar niks meer, ik heb geen zin in een uitbrander. Want er zitten heftige verhalen tussen.’’ Niet eerder liet het ziekenhuis de beveiliging extra zichtbaar surveilleren.

Verpleegkundigen zijn heus wel wat gewend, vertelt Ugen. Een ziekenhuisbezoek gaat vaak gepaard met onmacht en veel emoties. Ziekenhuispersoneel is er voor opgeleid om daarmee om te kunnen gaan. ,,Als verpleegkundigen toch ergens melding van maken, wil dat zeggen dat er serieus wat aan de hand is.’’

En daarom lopen Christian en zijn collega’s van de beveiliging nu vaker rondes. Ze gaan alle verpleegafdelingen langs, vragen hoe het gaat, of er nog bijzonderheden zijn voorgevallen.

Hoofdwond

De beveiliging maakt veel mee op een avond. Hun kantoor zit bij de ingang van de Spoedeisende Hulp. Er komt een meisje langs dat bijna flauw valt. Met grote vaart zet een jongen zijn vriendin af. Er is een jongen met een hoofdwond door een hockeybal en een oude man staat benauwd bij de deur.

Christian vertelt dat hij soms verwarde patiënten in bedwang moet houden, of mensen die onder invloed zijn. ,,Dan lig je twee uur bovenop iemand’’, zegt hij. ,,Dus ja, het liefst had ik ook een vaccin gehad.’’

Als er grote vechtpartijen in de stad zijn geweest, komen de twee ruziënde groepen hier soms samen. Ze bellen de politie als het fysiek wordt. Meestal lossen ze het op met praten.

Twee weken geleden probeerde Christian een familie te kalmeren die de deur probeerde in te trappen, ook vanwege onvrede over de bezoekregeling. En laatst stond iemand een dokter op te wachten, onderaan de helling van de Spoedeisende Hulp. Vanavond hebben ze nog een vrouw de toegang van het ziekenhuis ontzegd omdat ze weigerde een mondkapje van het ziekenhuis op te doen.

Begrip tonen

Gijs Koolen is de leidinggevende van Christian. Natuurlijk, ze wijzen alle vormen van agressie af, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar ze begrijpen wel dat de bezoekregeling veel impact heeft. Dan denken ze aan wat ze zelf zouden doen als hun zieke moeder of vader hier in het ziekenhuis lag. ,,Begrip tonen is ook het eerste wat je doet in zo’n gesprek.’’

Gijs vindt het verschil met een jaar geleden onbegrijpelijk. ,,Als je zag wat de maatschappij voor ons deed, dat was heel bijzonder. Ik vraag me af waar het daarna is fout gegaan.’’

Sinds een paar weken beseft iedereen in het ziekenhuis ook waarom de regels zo streng zijn. Eerst kreeg de afdeling hartchirurgie te maken met een corona-uitbraak en daarna chirurgie. Dat proberen ze uit alle macht te voorkomen.

Het is iets voor zessen als Eliza weer belt. De man die het ziekenhuis op stelten zou zetten is net binnen bij de patiënt. Alles verloopt rustig.