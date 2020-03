Verrassingsoptreden op ‘veilige afstand’ voor bewoners van Theresia in Eindhoven

Bouw in regio Eindhoven-Hel­mond houdt de adem in voor coronacri­sis

19:30 EINDHOVEN - Nu wordt er nog redelijk normaal gewerkt op de bouw in de regio, maar de aannemers houden wel hun adem in. Want de eerste problemen die te maken hebben met het corona-virus dienen zich al: veel buitenlandse arbeidskrachten gaan terug naar huis, materiaal uit het buitenland is lastig te krijgen en onderhoudswerk wordt geschrapt.