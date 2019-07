Verscherpt toezicht op kliniek Woenselse Poort in Eindhoven opgeheven

ASML steekt geld en kennis in ‘rebel’ Van Gogh, bijdrage naar Vincentre Nuenen en Van Gogh Museum Amsterdam

12:38 VELDHOVEN - Een lightlab in en een financiële bijdrage aan het Vincentre in Nuenen en daarnaast een financiële bijdrage aan en onderzoek voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. ASML steekt de komende jaren veel tijd, geld en energie in het erfgoed van de Brabantse schilder, zo maakte de chipmachinemaker dinsdagmiddag in Veldhoven bekend. ASML steekt ‘een bedrag met zes nullen’ in het project, aldus Peter Wennink, president van het Veldhovense bedrijf.