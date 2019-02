Verschillende misstanden aan het licht gekomen bij controle in Eindhovense wijken

Overlastmeldingen

De controle werd onder meer gehouden vanwege overlastmeldingen vanuit de buurt. In Blaarthem werden vijf panden gecontroleerd, twee keer ging het om een hercontrole. Bij twee woningen was sprake van illegale woningsplitsing. In de derde woning had de eigenaar geen vergunning voor het verhuren van kamers. Twee van de drie huidige bewoners stonden niet ingeschreven. In alle woningen werd meerdere bouwkundige gebreken geconstateerd.

Bij de hercontroles bleek dat in de eerste woning de illegale kamerbewoning inmiddels is beëindigd. In de andere woning was niet duidelijk wie er precies ingeschreven staan, dit is in onderzoek genomen.