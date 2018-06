Verse groenten, maar het eerste lustrum heeft een wrange bijsmaak

EINDHOVEN - Ruim dertig vrijwilligers zijn elke week actief op zestienduizend vierkante meters om groenten te verbouwen voor vierhonderd huishoudens die voor hun maaltijden afhankelijk zijn van de Voedselbank. Toch kleeft aan het eerste lustrum een beetje een wrange bijsmaak. Want er was natuurlijk de hoop dat het na de crisis niet meer nodig zou zijn. De realiteit is echter anders.

Beide heren zuchten, bij de koffie en thee in het paviljoen van de stichting Stadsakkers op het landgoed Eikenburg. Ze broeden op het antwoord op de vraag of ze vooruit willen kijken naar het volgende lustrum. Stadsakkers was een initiatief van Dré Rennenberg, raadslid voor het Ouderen Appèl Eindhoven. Hij had gezien dat de pakketten van de Voedselbank regelmatig verstoken waren van verse groenten en voorzag dat de moestuin achter het Fratershuis aan de Heezerweg na het vertrek van de fraters in onbruik zou raken. Toen dat terrein niet beschikbaar kwam, hadden Rennenberg en zijn neef Hennie Kuijken inmiddels contact met woningcorporatie Trudo, die bereid bleek braakliggende grond in de Kruidenbuurt open te stellen voor het idee daar groenten te gaan verbouwen, omdat vanwege de economische crisis de geplande woningbouw op zich liet wachten.

Verse groenten

Vijf jaar vooruit kijken? Rennenberg grijnst, Kuijken trekt nog eens aan zijn sigaar. Beiden vinden het pijnlijk dat het nodig is dat ruim dertig vrijwilligers meerdere dagen per week op de knieën gaan om vierhonderd huishoudens elke week van verse groenten te voorzien, omdat ze niet het geld hebben om naar de supermarkt te gaan. Maar ook voorzien ze dat het nog steeds nodig zal zijn. Inmiddels is de Kruidenbuurt alsnog volgebouwd en heeft (inmiddels Sint) Trudo een voormalig sportveld op het landgoed Eikenburg vrijgegeven. En aan de andere uiterste einde van de stad, aan de Castiliëlaan in Blixembosch wroeten vrijwilligers op zelfs een hele hectare.

Onkruid

Daar treffen we zaterdagochtend beheerder Frans Bosmans aan met een paar vrijwilligers, waaronder Henk Köhler. Zo'n 2,5 jaar geleden zag hij bij Studio040 een uitzending over de akker vlak bij hem in de buurt. Sindsdien is hij er een paar dagen per week te vinden, tussen de sla, bieten, uien en vooral aardappelen. Net als Ans van Ham en Maarten Walczyk gaat hij vandaag het onkruid te lijf. Want dat is met het warme en natte weer van de laatste weken de grond uitgeschoten.