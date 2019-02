Verse Kruidenbuurt in Eindhoven moet nog één buurt worden

VideoEINDHOVEN - Weer een mijlpaal in de wijkvernieuwing van de Kruidenbuurt in het Eindhovense stadsdeel Stratum: de laatste huurwoningen van corporatie Sint Trudo zijn opgeleverd, na 21 jaar soebatten over sloop, terugkeergaranties, verhuiskostenvergoeding, weer sloop, nieuwbouw en ga zo maar door.

,,De buurt is helemaal op zijn kop gezet. Er is veel van het oude, gezellige volksbuurtje verloren gegaan. Ik merk dat ik steeds meer heimwee naar de oude Kruidenbuurt krijg, ook al zijn de huizen nog zo goed", zegt Lokkie Harks, die bijna haar hele leven (‘leeftijd? Iets met een zes erin’) in de Kruidenbuurt woonde. Maar ze wil het interview wel positief afsluiten. ,,We moeten nog één buurt worden, we moeten elkaar nog leren kennen.” Want het is feest, vanwege de laatste sociale huurwoning die opgeleverd is. Een tent en een bar staan er op het bouwterrein voor de koopwoningen, midden in de buurt. In enkele nieuwe woningen zijn huiskamerconcerten, om oude en nieuwe buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.

Volledig scherm Feestje bij de oplevering van de laatste sociale huurwoningen van corporatie Sint Trudo in de Kruidenbuurtin Eindhoven. © Michel Theeuwen

In de woorden van Harks klinkt de oude strijdbaarheid van de buurt door. Een houding waarmee Trudo ook te maken kreeg toen de corporatie in 1998 het plan bekend maakte om al haar 732 woningen te slopen, de ongeveer 700 koopwoningen en huizen van Woonbedrijf bleven staan. ,,Ik herinner me die eerste bijeenkomst nog. Vijf- à zeshonderd man kwamen erop af. En het ging erop. Ja, het knalde af en toe", zegt directeur Jos Goijaerts van Trudo. ,,Maar het contact met Trudo was eigenlijk altijd ontzettend goed", zegt Riky van Herk, net als Harks een van de vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor de wijkvernieuwing. ,,Maar we hebben ook wel moeten knokken, hoor.”

Achterstandsbuurt

Zij is blij dat de wijkvernieuwing zijn beslag heeft gekregen. ,,Want je moet niet vergeten dat de Kruidenbuurt dertig jaar geleden, een echte achterstandsbuurt was, met voor miljoenen achterstallig onderhoud. De gaten zaten in de kozijnen", aldus Van Herk. Ook Anna-Marie Russo, van de kapsalon die als enige in het blok bleef staan omdat het een eigen woning was, is niet zo negatief. ,,Het wordt nu weer veel leuker, nu er weer nieuwe woningen en mensen bijkomen. Niet dat we er klandizie aan hebben, maar toch. Je ziet weer veel jonge gezinnen met kinderen. Nee, ik heb er weer zin in.” Kritiek komt van haar zoon Berry, die nog thuis woont. ,,Ik heb geluk gehad, want dit was een koopwoning, maar veel generatiegenoten konden niet terugkomen omdat zij geen recht hadden op terugkeer in de nieuwbouw.”

Volledig scherm Familie Russo van de kapsalon uit de Kruidenbuurt in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Relatief nieuwe bewoners, die de vergelijking niet kunnen maken, zijn aanmerkelijk positiever. Zoals Patrick Stassen en Jonne Christensen. ,,Natuurlijk wordt er gemopperd, over het uitzicht dat verdwijnt door de nieuwbouw. Maar wij zeggen: we hebben wel tien jaar kunnen genieten van de open vlakte. Je moet niet alleen zien wat je verliest, maar ook wat je erbij krijgt. En je ziet ook nog wel wat van de oude Kruidenbuurt. Dan liggen er steentjes in de voortuin. Of ze hebben beton gestort en daar strepen in gezet. Dat is echt de Kruidenbuurt, maar dan wel de verse Kruidenbuurt.”

Ook de familie Van Duivenboden is blij met de nieuwe woning aan de Korianderstraat. Ze komen uit Amersfoort, maar om dichter bij hun dochter te wonen, kozen ze voor Eindhoven. En ze werden meteen ingeloot. ,,Mensen zeiden wel dat is een achterstandsbuurt. Maar dat valt natuurlijk allemaal best mee.”

Volledig scherm Huiskamerconcert van Ilse Pennings in de Kruidenbuurt, bij de familie Yildrim, in Eindhoven bij de oplevering van de laatste huurwoningen van corporatie Sint Trudo. © Michel Theeuwen

Aan de overkant van de straat gaat het er vrolijker aan toe. In het huis van de familie Yildrim - een Turks gezin dat asiel heeft gekregen in Nederland - geeft zangeres Iris Pennings een huiskamerconcert, voor Turkse hapjes is gezorgd. Ilhemi Yildrim is blij met al het volk over de vloer. In goed Engels zegt hij ,,graag meer contacten te krijgen in de buurt om zo meer mensen te leren kennen”.