Verse lokale producten plots hip: ‘De kippen kunnen het maar net bijhouden’

De dagen voor Pasen zijn altijd al druk voor het Boerdereike. ,,We houden zelf kippen en hebben dus elke dag verse eieren. Zeker richting Pasen worden die altijd veel verkocht, maar nu nog eens extra. De kippen kunnen het maar net bijhouden”, glimlacht Glenn van den Hurk, eigenaar van de boerderijwinkel aan het Aanschot in Eindhoven.



De drukte bij Boerdereike staat niet op zichzelf. De coronacrisis leidt tot een toenemende waardering voor lokale en streekgebonden producten, die snel van het land in het schap belanden. Organisaties als Boerschappen en ‘Support your Locals’, die online verse producten van de boerderij aanbieden en in pakketten bezorgen, beleven een stormachtige opmars. Boerderijwinkels, tuinderijen, landwinkels, zaken gespecialiseerd in streekproducten: ze doen het bijna allemaal goed in coronatijd.