Verse maaltijden, bereid op de High Tech Campus Eindhoven

Amsterdam kon twee weken geleden al kennismaken met de maaltijdservice 'Honig vers bereid'. Volgens woordvoerder Martin van Putten worden daar dagelijks zo'n veertig maaltijden aan huis bezorgd. ,,Dat gaat dus eigenlijk al heel goed", zegt hij. Ook in Eindhoven mikt Honig, dat samenwerkt met cateraar Eurest en Thuisbezorgd.nl, in eerste instantie op een veertigtal maaltijden per dag. Na Eindhoven wordt de bezorgdienst ook in Utrecht gestart. De initatiefnemers willen zich onderscheiden met gezonde en goedkope maaltijden.

Voor de bereiding van de warme hap wordt gebruikgemaakt van het bedrijfsrestaurant van de High Tech Campus, dat momenteel vanwege het massale thuiswerken leeg staat. ,,Maar het is zeker de bedoeling om de maaltijdservice ook na de coronacrisis voort te zetten", zegt Van Putten. ,,Het bedrijfsrestaurant op de campus wordt normaliter vooral tijdens lunchtijd gebruikt, 's avonds is er dan ruimte genoeg."

Een mooi initiatief, maar wordt de spoeling met al die maaltijdbezorgers zo langzamerhand niet erg dun? De initiatiefnemers denken van niet. De maaltijden zijn goedkoper en gezonder dan die van de meeste concurrenten, zeggen zij. Een diner voor drie tot vier personen kan vanaf 18,75 euro besteld worden. Wie in z'n uppie eten wil bestellen, is daarvoor ongeveer zes euro kwijt, aldus Van Putten. ,,Daarvoor krijg je een heel voedzame en gezonde maaltijd geleverd, met veel groenten en verse ingrediënten. Verrassende gerechten, die ook inspirerend kunnen zijn voor mensen die thuis eens wat anders willen koken."

‘Enorme uitdaging’

,,Al vroeg in de coronacrisis zag Thuisbezorgd.nl dat er doordeweeks meer besteld werd door gezinnen en vaker werd gekozen voor gezonde opties", aldus Tim Scheerboom van Thuisbezorgd.nl. ,,Ook weten we dat thuiswerken, lesgeven, verzorgen, het huishouden en vervolgens nog een gezonde maaltijd op tafel krijgen elke dag een enorme uitdaging is in deze tijd. We wilden graag het aanbod voor gezinnen verder uitbreiden met gezonde en lekkere maaltijden voor een betaalbare prijs."