Versmalling Bosrand in Eindhovense wijk Meerhoven ter discussie

Diverse klachten en schademeldingen en de kritische gezamenlijke buurtverenigingen zorgen ervoor dat de gemeente Eindhoven het overleg aangaat over de betonnen versmalling op de Bosrand in Meerhoven. ,,Het lijkt erop dat de gemeente inziet dat er iets moet veranderen. Wij willen praten over andere mogelijkheden om vrachtverkeer tegen te houden, zoals een hoogtebeperking", zegt voorzitter Ruben Trieling van de buurtverenigingen.

De Bosrand is al jaren de verbindingsroute tussen diverse delen van Meerhoven. Het bespaart de bewoners een kilometers lange omweg. Onlangs zijn de afgeronde betonnen 'varkensruggen' vervangen door rechthoekige exemplaren. Meteen na de aanleg regende het klachten over de smalle doorgang en schade aan auto's doordat automobilisten de betonnen kolossen raakten. Volgens de gemeente was de doorgang groot genoeg.

Tegelijkertijd is het bestemmingsplan voor woningbouw in Bosrijk in de gemeenteraad aan de orde. Ook daarbij ging het over de route via de Bosrand. Aanwonenden willen die liefst helemaal weg hebben, maar de buurtverenigingen hebben zich inmiddels neergelegd bij het feit dat de Sliffertsestraat nooit meer open gaat. ,,Maar dan moet het sluipverkeer op de Bosrand wel beperkt blijven. Het bestemmingsplan is daar onduidelijk over. Gaat het over maximaal 3000 of vijf- à zesduizend auto's?", aldus Trieling. Ook de politiek vond de uitleg onduidelijk. Er komt nu eerst een informatieve vergadering, voordat de raad het bestemmingsplan echt behandelt.