Verstopt stroomnet ondermijnt draagvlak regionale energieplannen, maar wachten is geen optie

Roger Schmidt bedankt Donyell Malen en Pablo Rosario: ‘Ze hebben ons geholpen om hier te staan’

27 juli ,,We zijn nog maar halverwege. We hebben een goede eerste wedstrijd gespeeld, maar er is nog niks te vieren”, zei trainer Roger Schmidt van PSV dinsdagavond in Istanboel voor het duel met Galatasaray, waarin PSV woensdagavond de derde voorronde van de Champions League wil bereiken.