Verstoten raadslid 50Plus keert terug op het oude nest in Eindhovense raad

50Plus Eindhoven zet raadslid Wilma Richter aan de kant

14 februari Eindhoven - Het partijbestuur van 50Plus in Eindhoven heeft gemeenteraadslid Wilma Richter per direct uit de partij gezet. De kans bestaat dat het aantal fracties in de Eindhovense gemeenteraad daarmee op vijftien uitkomt. Want het is niet bekend of Richter haar raadszetel opgeeft of onder eigen vlag doorgaat.