Vertoning van Schindler's List in Eindhoven zet aan het denken: ‘Elke scholier verplicht naar Birkenau’

Beschonken vrouw (25) appt achter het stuur en rijdt bijna motoragent aan bij alcoholcon­tro­le

7:46 EINDHOVEN/HELMOND - Een 25-jarige vrouw was zaterdagavond zo druk in de weer met haar telefoon, dat ze bijna een motoragent aanreed bij een alcoholcontrole in Eindhoven. Daarnaast had ze te veel gedronken.