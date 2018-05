Vertraging door ongeluk op de A58 Eindhoven richting Tilburg neemt af

VIDEO Kankerpa­tiënt Twan (14) rent zelf mee met Run for KiKa in Eindhoven

17:21 Twan van der Wel doet mee met de Run for Kika in Eindhoven om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Een hele uitdaging, want de 14-jarige jongen is zelf herstellende van een hersentumor.