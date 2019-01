Vertraging op A2 tussen Weert en Leende

‘Buffer’ van drie of vijf huizen tussen kamerver­huur­pan­den Eindhoven tegen overlast

7:01 EINDHOVEN - Eindhoven gaat het splitsen van woningen in kamers of zelfstandige etages aan strenge regels binden. Zo wil de gemeente de mogelijke overlast indammen of verspreiden over de stad. De nieuwe regels gaan in na een consultatie van de gemeenteraad en een inspraakmogelijkheid.