Vertraging van één maand voor werk aan Vestdijk Eindhoven

Daarna is het deel tussen Oude Stadsgracht en Bleekstraat aan de beurt. Dat begint later en moet eind december afgerond zijn. In januari kan dan begonnen worden met het deel tussen Bleekstraat en Geldropseweg. Als er tenminste geen nieuwe tegenvallers zijn.

Of de planning van de totale werkzaamheden ook een maand opschuift is nog niet duidelijk. Het laatste deel, de Hertogstraat, zou dit voorjaar klaar moeten zijn. Bij de start van de werkzaamheden in september 2018 is ook nadrukkelijke gezegd dat pas als de weg openligt, blijkt of er meer of minder werk is bijvoorbeeld met de archeologische opgravingen en het schoonmaken van de grond.