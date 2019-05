Vertrekkende Eindhovense wethouder Van der Meer: ‘Te aantrekkelijk om dit te laten schieten’

EINDHOVEN - Nog geen jaar na zijn aanstelling als wethouder duurzaamheid vertrekt Jan van der Meer alweer uit de Eindhovense politiek. Hij wordt gedeputeerde in zijn eigen provincie Gelderland. Rik Thijs zal hem opvolgen als wethouder van GroenLinks in Eindhoven.

Thijs (32) zal op 11 juni worden geïnstalleerd. Saskia Lammers neemt zijn rol als fractievoorzitter in de raad over. Van der Meer zal op 5 juni worden benoemd in Gelderland. De Nijmegenaar zegt in een reactie zich te realiseren dat zijn periode in Eindhoven kort is geweest.

,,GroenLinks is nu eenmaal nog geen supergrote bestuurderspartij maar we groeien snel en gelukkig mogen we steeds meer bestuurders leveren, op lokaal en provinciaal niveau. Ik begrijp dat de partij voor Gelderland dan bij mij uitkomt. Ik was acht jaar wethouder in Nijmegen, heb dus veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in die provincie opgebouwd. Ik heb er lang over gedubd, maar dit was voor mij toch te aantrekkelijk om te laten schieten. Het is een nieuwe uitdaging.”

Volledig scherm Rik Thijs (32) zal op 11 juni worden geïnstalleerd. © Jean Pierre Reijnen

Frisse blik

Zijn vertrek na minder dan een jaar wethouderschap roept weer de vraag op of het aanstellen van wethouders van buiten de gemeente of zelfs provincie wenselijk is voor een grote stad als Eindhoven. Van der Meer: ,,Wethouders van buiten brengen vaak wel een frisse blik mee en soms kennis die voor een gemeente echt iets kan toevoegen. Dat heeft Staf Depla eerder ook bewezen. Die woonde in Utrecht.” Het verschil met Depla (PvdA) is dat hij geboren Eindhovenaar was en het acht jaar heeft volgehouden.

GroenLinks Eindhoven gaf er in de aanloop naar de raadsverkiezingen van vorig jaar de voorkeur aan om Van der Meer naast Renate Richters (jeugd, zorg, welzijn) als wethouder naar voren te schuiven. Thijs ging de zevenkoppige fractie leiden. Nu schuift hij alsnog door naar het college om de portefeuille van Van der Meer over te nemen, met daarin zaken als klimaat, openbare ruimte en aardgasloze wijken.

Thijs: ,,Natuurlijk hebben wij vorig jaar ook afgewogen of een wethouder van buiten wenselijk was. Het gaat ons erom dat mensen goed hun werk doen. Maar, iedereen kan nu gerust zijn: ik ben geboren in Nuenen, zeg maar een buitenwijk van Eindhoven, en ik woon nu al lang in deze stad. Hoe prachtig is het om hier nu wethouder te worden, om als dertiger in de vijfde stad van het land de slag naar meer duurzaamheid en de energietransitie mee vorm te mogen geven, en thema waar veel generatiegenoten van mij erg mee bezig zijn.”

Thijs was vorig jaar al lijsttrekker bij de verkiezingen. ,,Ik heb de ambitie om deze post te vervullen nooit onder stoelen of banken gestoken. Natuurlijk vinden wij het vertrek van Jan jammer, maar ik snap dondersgoed dat Gelderland bij hem is uitgekomen. Zo gaat dat in de politiek, en het zegt ook iets over de groeifase waarin GroenLinks zit. Wij zijn nog niet de partij die zo een stel bestuurders uit de achterzak kan halen.”