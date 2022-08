Vertrouwensbreuk bij GGzE: Raad van Bestuur op non-actief

Schimmel en ongedierte in huis gehandicap­ten: Eindhoven­se zorginstel­ling sluit woning

EINDHOVEN - Negen gehandicapten moeten weg uit hun woning aan de Nuenenseweg bij woonpark Eckartdal in Eindhoven. Na jaren van klachten over gebrek aan hygiëne, schimmel en ongedierte komt nu ook Lunet Zorg tot de conclusie dat woning ongeschikt is.

13 augustus