Vervangen gevel woontoren Regent in Eindhoven kost zeven miljoen, maar wie moet dat betalen?

Stadsak­kers houden open dagen in Eindhoven; uitspraak gemeente over subsidie laat nog op zich wachten

EINDHOVEN - Stadsakkers Eindhoven houdt de komende weekenden weer de jaarlijkse open dagen. Zaterdag 11 juni is als eerste de locatie aan de Castiliëlaan aan de beurt. In de tussentijd gaat de strijd om de subsidie met de gemeente Eindhoven door. Een definitieve uitspraak is er nog steeds niet.

9 juni