Vervoersprobleem beïnvloedt zelfs het kerstpakket: 'Kerst wacht niet, hè’

Activitei­ten voor expats in Eindhoven beginnen weer voorzich­tig met welkomst­avon­den in bioscoop Lab-1

17 augustus EINDHOVEN - Heel voorzichtig gaat het Holland Expat Center South in september weer beginnen met welkomstavonden voor expats die in Eindhoven komen wonen. Niet online, maar in het echt. De avonden vinden plaats in Lab-1 aan de Keizersgracht.