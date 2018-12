Vervolg in stadsdeel Gestel Eindhoven op succesvolle aanpak overlast

EINDHOVEN - De aanpak van overlast door kamerbewoning, hangjongeren en verwarde personen in het Eindhovense stadsdeel Gestel is succesvol en krijgt een vervolg. Mogelijk zelfs een uitbreiding, maar dan moet er wel geld bij voor meer controle-ambtenaren bijvoorbeeld.

In het proefproject is een tiental jongerengroepen bezocht, aangesproken en soms verplaatst, soms in samenspraak met buurt en jeugd zelf. Bij 28 woningen in de Bennekel is een team van instanties als gemeente, politie, openbaar ministerie en dergelijke op bezoek geweest. Bouwkundige gebreken, illegale kamerverhuur en fouten bij de inschrijving in het personenregister zijn daar aangepakt.

Niet dat daarmee alle rotte appels in de Gestelse mand zijn aangepakt. ,,Het is een eerste stap. Het gaat er vooral ook om dat we laten zien dat we aanwezig zijn, dat we controleren en dat we bewoners tonen dat we ze serieus nemen", aldus Ton Overkamp, een van de twee projectleiders.

Bos bloemen

,,En we merken aan signalen van bewoners dat ze vinden dat er iets is veranderd", zegt Overkamp. ,,Ik kreeg een bos bloemen hier op mijn werk van 'een bewoner van Gestel' en ook per mail komen de berichten binnen." Twee bewoners die betrokken zijn bij het project melden de krant ook dat ze vinden dat de directe aanpak werkt.

Bijvoorbeeld in het gebied tussen de Hoogstraat en Scheidingstraat. Daar is een hoge concentratie van zorginstellingen die met verwarde personen werken. Op verzoek van de buurt is dat een van de speerpunten geworden. ,,Belangrijk was de aanpak van situaties waar structurele overlast is", vertelt de andere projectleider, Hans Wetzer. Dat deden we onder meer door een WhatsAppgroep op te richten waar problemen gemeld kunnen worden. Als er iets gemeld wordt, gaat er meteen iemand van de instellingen naar toe."

Quote Nee, een betere spreiding van verwarde cliënten is nog niet aan de orde geweest. Dat is een politieke kwestie, maar het signaal hebben wij al wel ingebracht. Hans Wetzer, Projectleider pilot gebiedsgerichte aanpak Gestel

Daarnaast is er een cursus omgaan met mensen met verward gedrag georganiseerd. Die krijgt ook een vervolg. En de zorginstellingen werken nauwer samen, bijvoorbeeld in het steuntpunt van Lunet Zorg op het Franz Léhàrplein. ,,Nee, een betere spreiding van verwarde cliënten is nog niet aan de orde geweest. Dat is een politieke kwestie, maar het signaal hebben wij al wel ingebracht."

Bennekel