Vervolg openluchtbioscoop Lichtplein in Eindhoven

Personeel Catharina Ziekenhuis gooit heupen los in Eindhoven om zorg in positief daglicht te zetten

20:29 EINDHOVEN - Medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben vrijdag de heupen eens goed losgegooid door mee te doen aan de Jerusalema Challenge. Het doel? De zorg in een positief daglicht zetten.