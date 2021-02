Verward persoon sticht brand in Eindhoven en wordt aangehouden

Elektrisch gereed­schap van Techtronic gaat via XPO in Eindhoven Europa in

15 februari EINDHOVEN - Elektrische boren of zagen. Grasmaaiers en bladblazers. Elektrisch gereedschap en tuingereedschap van Techtronic Industries vindt zijn weg naar consumenten in Europa sinds maandag via Eindhoven. XPO Logistics heeft voor zijn klant uit Hongkong een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen.