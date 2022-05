Verwarde Eindhovenaar opgepakt met ruim 40.000 euro cash in plastic tas

Buurthuis in de knel door verdriedub­bel­de energiere­ke­ning: ‘We hebben corona overleefd maar dit overtreft alles’

EINDHOVEN - Het gemeentebestuur van Eindhoven denkt na over oplossingen voor buurthuizen die in de knel komen door gestegen energiekosten. Bij wijkcentrum Heidehonk in Woenselse Heide verdrievoudigde de energierekening. Een duurzamer gebouw is de enige oplossing, zegt financieel beheerder Fred Stuut.

9:00