Verwarde man met mes en stofzuigerslang opgepakt in centrum Eindhoven

'Oud word je door dwars te zijn' Eindhoven­se Anna van Diesen viert honderdste verjaardag

11:17 EINDHOVEN - Goed eten, dwars liggen en doen waarvan je zelf denkt dat het goed is. Dat zijn volgens Anna van Diesen zo'n beetje de geheimen van het oud worden. De Eindhovense is er in ieder geval honderd mee geworden en plakt er naar eigen zeggen nog minimaal vijf jaar aan vast.