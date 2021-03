Verwarring bij 70-plussers in Eindhoven door brief bij stempas: ‘Dit hadden we beter kunnen uitleggen’

INGEZONDEN OPINIE Lijsttrek­kers moeten meer inhoude­lijk over de brug komen; minder persoonlij­ke beslomme­rin­gen

9 maart EINDHOVEN - Het is weer verkiezingstijd. Verkiezingen in een pandemie zijn net even wat anders dan normaal. We zijn als kiezer meer dan ooit aangewezen op de informatiekanalen en meer dan ooit worden deze benut door de diverse partijen om ons voor te bereiden in het uitbrengen van onze stem.