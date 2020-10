Groepsfase Europa League biedt dit jaar kleinere financiële extra voor PSV dan normaal

1 oktober Als PSV er donderdagavond bij Rosenborg BK in zou slagen om zich te plaatsen voor de Europa League-groepsfase, dan houdt de club er minder geld over dan in andere jaren. Door het - zeer waarschijnlijk - ontbreken van de mogelijkheid om publiek toe te laten, gaan de potentiële verdiensten al behoorlijk omlaag. Daarnaast zorgen afspraken met de andere Nederlandse clubs (veranderagenda en coronabijdrage) voor lagere netto-inkomsten.