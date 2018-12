Verzet tegen hogere lasten in Eindhoven: 'Riooltarief moet niet omhoog'

Een forse stijging van de rioolrechten in de toekomst is voor de Eindhovense PvdA onaanvaardbaar. De partij verzet zich tegen dat voornemen van het college van B en W omdat de woonlasten in Eindhoven al meer dan genoeg gaan stijgen, zegt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers.

Het plan van de Eindhovense coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en ook de PvdA - is om vanaf 2021de rioolrechten fors te gaan verhogen: van 144 euro per jaar naar 156 in 2021 en een jaar later naar 168 euro per huishouden. Dat is nodig, aldus milieuwethouder Jan van der Meert (GroenLinks), omdat de spaarpotten voor het onderhoud van het Eindhovense rioleringsstelsel leeg beginnen te raken.

Milieu

,,Daarnaast krijgen we vanuit het rijk en vanuit Europa allerhande opdrachten mee om het milieu en het klimaat te beschermen," licht Van der Meer het plan van het college toe. ,,Daaronder valt bijvoorbeeld ook het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, het scheiden van afvalwater van regenwater en vergroening van de stad. Aan al die maatregelen hangt natuurlijk wel een prijskaartje."

Ook speelt daarbij een rol dat de Eindhovense rioolrechten de afgelopen jaren niet meer zijn verhoogd. Van der Meer: ,,Het is dus best te verdedigen, een verhoging van de rioolrechten op termijn. In andere steden zijn die rechten de afgelopen jaren al verhoogd. Als we onze tarieven vergelijken met die in andere gemeenten, dan blijkt dat we ook na een verhoging onder het landelijk gemiddeld blijven zitten."

Juist op dat punt vindt Van der Meer de PvdA tegenover zich, daarin gesteund door het Ouderen Appèl Eindhoven en Leefbaar Eindhoven. ,,Door de tekorten op het sociaal domein zijn we genoodzaakt de woonlasten voor de Eindhovenaren te laten stijgen, betoogt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. ,,Dat vinden we al heel wat. Maar die verhoging is gebaseerd op een vergelijking van de gemiddelde woonlasten in de veertig grootste steden van Nederland."

Als ook de rioolrechten volgens dat principe zouden worden verhoogd, dan valt de tariefstijging in Eindhoven minder fors uit dan de verhoging nu wordt voorgesteld, betoogt Raaijmakers. ,,Daar zouden wij als PvdA dan wel vrede mee kunnen hebben." Volgens Van der Meer zou het gevolg daarvan zijn dat alle plannen op het gebied van rioolonderhoud en waterbeheer niet in de huidige vorm uitgevoerd kunnen worden.