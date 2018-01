Verzet Van Abbestichting tegen verbouwing Paterskerk Eindhoven

Uitvaartcoöperatie DELA wil de Paterskerk, de oude studentenkapel en het voormalige internaat en de school in Mariënhage ombouwen tot ceremonieruimtes, congrescentrum, hotel en restaurant. Vooral de verbouwing van de Paterskerk stuit op verzet. Enkele discussiepunten over het interieur zijn bijgelegd, benadrukt Stephan van der Horst van de Van Abbestichting. ,,Daar hebben we al heel wat toegegeven. We hebben toestemming gegeven om het altaar te verplaatsen en de preekstoel te verwijderen. Maar we willen de gevel in de Kanaalstraat behouden. Dat botst met de mening van DELA. Zij willen de vier kleine uitbouwtjes van de gevel aan de Kanaalstraat, dat zijn de vier biechtstoelen, open breken en vervangen door moderne glaspuien. Dat is volgens DELA essentieel voor het plan. Wij blijven daar op tegen, dat is vernietigend voor de monumentale gevel. Daarom gaan we naar de Raad van State. "

Volledig scherm Een beeld van hoe het nieuwe Mariënhage er vanaf de Kanaalstraat uit gaat zien. © Ontwerp Diederendirrix en Architecten En En

Daar was overigens al een bezwaar neergelegd, vooruitlopend op het gesprek, maar volgens Van der Horst wordt dat bezwaar nu doorgezet. ,,De gemeente heeft dingen toegelaten tegen adviezen van deskundigen en van de Rijksdienst voor Erfgoed in. Als ze pech hebben, moet de hele procedure over. Dan ligt het project weet ik hoe lang stil. En misschien moet DELA dan alsnog dingen laten zoals ze waren", aldus Van der Horst over een mogelijk lange procedure.