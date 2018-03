Vestdijk: Iedereen vindt dat hij verstand heeft van verkeer

AnalyseEINDHOVEN - Verkeer: iedereen vindt dat hij er verstand van heeft, en iedereen merkt het als er iets mee is. En dus is het voor politici makkelijk scoren op de Vestdijk.

Niet het enorme tekort van de stad, maar de Vestdijk is hét item geworden van de Eindhovense raadsverkiezingen. Een tekort kan je alleen maar oplossen met bezuinigingen, daar scoor je geen kiezers mee. En de de (nu nog tijdelijke) versmalling en gedeeltelijke afsluiting van de Vestdijk, daar heeft iedereen een mening over, dat leeft.

Autootje pesten

Verantwoordelijk wethouder Mary-Ann Schreurs doet aan autootje pesten, claimt oppositiepartij VVD, die daarmee zijn traditionele stokpaardje kan berijden. De D66-wethouder kwam vorige week plotseling met de mededeling dat de blokkade - in afwachting van de definitieve herinrichting - tijdelijk wordt weggehaald. Waarom nu? Door de timing lijkt het op een paniekerige poging om de oppositie te wind uit de zeilen te nemen.

Ook het CDA roert de trom: lijsttrekker Linda Hofman meldde afgelopen weekend trots dat haar Facebookpagina 'tegen de knip' in no time duizend volgers had: 'We gaan er alles aan doen om de blokkade weer ongedaan te maken'.

Verkiezingsretoriek - of het ED dáár nou niet eens een kritisch stukje over kon schrijven, vroeg Schreurs. Volgens haar kan Eindhoven niet anders dan met de omstreden 'knip' doorgaand verkeer weren. Anders blijft het gehalte aan fijnstof te hoog, en kan de bouw van de torens bij het station - die moet voldoen aan nieuwe Europese normen voor luchtkwaliteit - niet doorgaan. Klopt dat? Het is in ieder geval wel zo dat er vanuit het rijk actief op wordt toegezien dat gemeenten rekening houden met die normen.

Uitspraken

Stel dat CDA en VVD aan de macht komen, zeggen ze dan alsnog: jammer maar helaas, de afsluiting van de Vestdijk moet? Beide partijen doen hier geen keiharde uitspraken over.