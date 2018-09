Vestdijk in Eindhoven gaat 'eindelijk' op de schop voor anderhalf jaar

Na de officiële start om 9.30 uur door wethouder Monique List, wordt eerst het verkeerslichten bij de kruising van de Vestdijk met de Ten Hagestraat-Kanaalstraat gewijzigd. Daar komt nog geen harde afsluiting, maar slechts een verboden in te rijden bord, met de ondertekst 'over 370 meter'. Dat is bij de Raiffeisenstraat. Daar komt het echte afsluitende roodwitte hek te staan.

Aan de andere kant, bij het 18 Septemberplein begint het echte werk pas als alle borden staan en de Vestdijk is afgesloten. De gemeente schat dat dat in de loop van de dag is. Het eerste stuk Vestdijk waar gewerkt wordt, dat tot en met de Dommelstraat, is wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer, maar alleen vanaf het 18 Septemberplein. Er wordt steeds gewerkt aan een helft van de straat, zodat de andere helft beschikbaar is voor bewoners, leveranciers en fietsers.