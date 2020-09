‘Vestdijk in Eindhoven was uiteindelijk niet goedkoper geworden’

Dat blijkt uit de gemeentelijke evaluatie van het Vestdijk-project. Dat kostte uiteindelijk 17,2 miljoen, 5,7 miljoen meer dan gepland. ,,Maar dit is geen dure les, want ook als we van tevoren alles hadden geweten, was het bedrag uiteindelijk hetzelfde geweest. Omdat we gekozen hebben voor het combineren van een herinrichting met meer groen en leefkwaliteit en een duurzame oplossing voor waterberging in de binnenstad", aldus wethouder Monique List.

Volledig scherm Eindhoven ED2020-4965 De Vestdijk in Eindhoven wordt geopend door wethouder *Monique List* en *Mario Goossens* van Strabag. © Sem Wijnhoven/DCI Media

De kostenoverschrijding was wel reden voor List om een grondige evaluatie te laten maken. Die moeten lessen opleveren voor de volgende projecten. Of de nieuwe werkwijze die meer tijd kost, gevolgen heeft voor projecten als de nieuwe bestrating in de binnenstad en de herinrichting van de Geldropseweg, wordt later duidelijk, aldus List.

Solange Beekman, hoofd Ruimtelijke Expertise, verklaart de veel hoger uitgevallen kosten vooral uit de complexiteit van het project. Bij de herinrichting die een einde moest maken aan luchtverontreiniging, kwam de vergroening en later de vervanging van de riolering én de aanleg van een waterberging. ,,Bij de voorbereiding was de druk groot want we moesten in 2017 aanbesteden om voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen. Terwijl we te weinig inzicht in mogelijke risico's hadden. Dat hadden we kunnen voorkomen door meer onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de bodem", aldus Beekman.

Volledig scherm EINDHOVEN - Aanleg waterbassins op de Vestdijk © Jean Pierre Reijnen

,,Misschien was bij de keuze van de waterberging ook onvoldoende inzichtelijk wat de consequenties waren. Bijvoorbeeld dat we daarvoor dieper moesten graven.” Ook was het samenspraakproces veel intensiever en langer door de duur van het project; ambtenaren schreven veel meer uren dan gedacht. Ook moesten meer kosten gemaakt worden om het (sluip)verkeer in goede banen te leiden.

Volledig scherm EINDHOVEN - Wethouder Monique List verricht de start van het werk aan de Vestdijk in september 2018. © Jean Pierre Reijnen

Tussen Ten Hagestraat en Oude Stadsgracht kwam aannemer Strabag dan ook nog eens flinke tegenvallers tegen: bodemvervuiling, archeologische vondsten, grond die niet getransporteerd mocht worden vanwege de Pfas-kwestie. ,,Toen hadden we het budget, dat voor het hele project bedoeld was, opgesoupeerd", aldus Beekman.

De manier van aanbesteden, waarbij gemeente en aannemer samen de plannen ontwierpen en uitwerkten voor de uitvoering, heeft wel goed gewerkt, menen List en Beekman.

Volledig scherm EINDHOVEN - Archeologische vondst van brug op de Vestdijk kruisig Ten Hagestraat © Jean Pierre Reijnen