Veteraan gaat ijveren voor perkje met witte anjers in Eindhoven

PSV oefent zaterdag in Philips Stadion tegen Eintracht Frankfurt

20 augustus PSV speelt aanstaande zaterdag nóg een oefenduel in het Philips Stadion, tegen Bundesliga-club Eintracht Frankfurt. De Duitse club is de nummer 9 van de Bundesliga van het afgelopen seizoen. Het duel begint om 18.00. Er zijn dit keer geen supporters welkom en de aankondiging van de wedstrijd is pas laat, zodat er mogelijk minder bewegingen van uitfans richting Eindhoven zijn.