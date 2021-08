Veteraan Joyce (38) geweigerd bij Eindhovens strandbad vanwege haar hulphond: ‘Ik was zó boos’

‘Tutto completo’ voor Denzel Dumfries, die definitief van PSV naar Inter verhuist

14 augustus Internazionale en PSV hebben zaterdagavond de transfer van Denzel Dumfries naar Internazionale bevestigd. De voormalig aanvoerder was al in Italië en heeft de medische keuring zoals verwacht met succes doorstaan. Hij levert PSV in totaal ongeveer 15 miljoen euro op, met een aantal bonussen. Dumfries tekent tot medio 2025 bij Inter.