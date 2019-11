Via de smartphone zie je de bus om de hoek al komen

Wie op de app klikt krijgt meteen een overzicht van de dichtstbijzijnde haltes en welke bussen daar over hoeveel minuten arriveren. Via een gps-signaal kan de reiziger ook precies zien waar de bus op dat moment is en of er wellicht sprake is van vertraging.

Met de app biedt Hermes een nieuwe service aan reizigers. Die waren eerder afhankelijk van de reisplanner van 9292.nl of informatie bij de haltes zelf. Daar konden reizigers echter niet realtime bijhouden waar hun bus zich op dat moment bevond en of ze hem wellicht net gemist hadden. Gebruikers kunnen ook een aantal veel gebruikte busverbindingen aanmerken als favoriet en zien of er ergens omleidingen of wijzigingen in de dienstregeling zijn. De app is gratis te downloaden voor Android- en Appletoestellen.