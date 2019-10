Via Groenproject Tongelre in Eindhoven naar een gewone baan

Osman Bilal vluchtte vijf jaar geleden uit Syrië; hij moest er, door de oorlog in dat land, zijn eigen rozenkwekerij achterlaten. Bilal kwam hier in de bijstand terecht, maar besloot al snel zich het Nederlands eigen te maken. Belangrijk om hier te kunnen slagen, zo realiseerde hij zich. En toen het werkgelegenheidsteam van de gemeente hem vervolgens aanbood werkervaring op te doen via het nieuwe Groenproject Tongelre, greep hij die kans met beide handen aan.

In Groenproject Tongelre lopen de deelnemers eerst twee maanden stage en krijgen daarna een contract voor acht maanden bij de Ergon. ,,Aan het einde van dat traject kijken wij of en waar zij kunnen doorstromen in een reguliere, betaalde baan", vertelt Ergon-projectleider Dennis Heinsbergen. ,,En dat werkt fantastisch. Van de honderd mensen die het groenproject nu hebben doorlopen, zijn er negentig nog steeds aan het werk in een gewone baan.”

Kans voor iedereen

Het project begon in januari 2015 met alleen een opdracht van de gemeente en een paar ideeën. Heinsbergen: ,,Toch konden we twee maanden later met de eerste vijftien deelnemers aan de slag. Ons uitgangspunt is: wie wil werken, krijgt bij ons een kans. Ook mensen met een niet alledaagse achtergrond. Zo helpen we in dit project veel mensen met een migratie- of detentie achtergrond aan werk en een toekomst, maar ook mensen met een beperking.”

Tijdens de stage van Osman Bilal werd al snel duidelijk dat hij niet alleen ervaring had in het werk, maar ook feeling had voor het groenonderhoud. Heinsbergen: ,,Aan het einde van zijn traject kon hij dan ook aan de slag bij aannemersbedrijf M.J. Smits dat zich bezighoudt met onderhoud en aanleg van de openbare ruimte. Een goed bedrijf voor hem, omdat het een gestructureerde en rustige aanpak hanteert. Dat kan Osman Bilal goed gebruiken bij zijn verdere ontwikkeling in zijn werk.”

Eerstverantwoordelijk

Dat dat goed gaat, blijkt uit het feit dat Bilal zich inmiddels heeft opgewerkt tot eerstverantwoordelijke voor het groen in Strijp binnen de ring. ,, Ik ben er blij mee", vertelt hij. ,,Ik vind het fijn om buiten te werken en heb met dit werk weer echt een toekomst gekregen.”

Goed lopende constructie