Vier auto's botsen op elkaar op A2 bij Veldhoven, linkerrijstrook dicht

Analoge Zig­go-kij­ker wil geen balk in beeld

16:18 HELMOND - Ze weten dat ze ver in de minderheid zijn, maar de analoge tv-kijkers van Ziggo willen tot 24 september nog wel normaal naar hun favoriete programma’s kunnen kijken. Zonder die balk dus die steeds in beeld komt en hen vertelt dat ze niet moeten vergeten tijdig hun entree te maken in de digitale tv-wereld.