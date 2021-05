Vier bands zeggen af voor Dynamo Metal Fest in Eindhoven: organisatie boekt vervangers

Het Eindhovense boekingsbureau Loud Noise, programmeur van Dynamo Metal Fest, heeft goede hoop dat het festival op 21 en 22 augustus kan doorgaan. ,,We ontvangen positieve berichten van onze buitenlandse collega’s als Bloodstock in Engeland en Alcatraz in België. Zij kunnen in augustus op volle capaciteit, zonder maatregelen binnen de hekken van het terrein, een festival draaien. Met dit in ons achterhoofd kijken we uit naar Dynamo Metalfest: samen bier drinken en headbangen op vette bands”, laat Loud Noise weten.