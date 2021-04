Vier bruggen, vier namen

Vier Bruggen in het park de ‘Groene Long’ van de wijk Achtse Barrier krijgen een naam. Via een prijsvraag kunnen wijkbewoners passende namen insturen.

Het is niet gebruikelijk, namen voor bruggen, maar wijkbewoner Dave Reniers maakt zich er al jaren lang hard voor. Hij woont tegen het park aan, bij een van de bruggen.

,,Ik ben altijd met het park bezig. Een paar keer per dag laat ik er de hond uit en regelmatig maak ik meldingen als er overlast in het park is, maar het is lastig om aan te geven waar precies in het park iets gebeurt”, vertelt Reniers.

Soms telt iedere seconde

En dat is een probleem. Sinds 2016 is Reniers al bezig om via de gemeente Eindhoven de bruggen een naam te geven. Want soms telt iedere seconde, zoals die keer dat een vrouw gevallen was in het park. Zij moest aan het ambulancepersoneel uitleggen waar ze precies lag.

,,Ik ben door blijven zeuren”, zegt Reniers lachend. ,,Uiteindelijk ben ik zo brutaal geweest om de politie, brandweer en ambulance te benaderen en heb ik gevraagd of zij een brief naar de gemeente willen schrijven.”

Quote Een brug met een naam helpt de hulpverle­ners, politie en bewoners aan te duiden waar ze moeten zijn Peter van der Linden, Leefbaarheidsteam Achtse Barrier

Met succes, want kort daarna krijgt Reniers een telefoontje van de gemeente dat de bruggen namen krijgen en dat zijn idee om via een prijsvraag bewoners mee te laten beslissen meegenomen wordt. Normaal gesproken krijgen bruggen geen officiële namen, maar dit is een uitzondering, omdat het gaat om verbetering van de veiligheid van de openbare ruimte.

Het leefbaarheidsteam Achtse Barrier is, naar aanleiding van de vragen van Reniers, door de gemeente gevraagd een wedstrijd voor de wijk te organiseren. Peter van der Linden, bestuurslid: ,,Wij hebben dit idee omarmd. Een brug met een naam helpt de hulpverleners, de politie en de bewoners van de wijk aan te duiden waar zij moeten zijn.”

Bij voorkeur Franse stad of streek

Een gemeentelijke commissie beslist over de naamgeving en adviseert het college van B en W over de gekozen straatnamen. Het college neemt uiteindelijk het besluit. Tegen dat besluit kan tot zes weken na datum bezwaar gemaakt worden.

De stratencommissie stelt wel een aantal eisen. Het thema in de Achtse Barrier is Franse steden en streken. De namen van de bruggen zouden, bij voorkeur moeten verwijzen naar een Franse stad of streek.

Namen kunnen voor maandag 10 mei ingeleverd worden via mail aan: secretaris@ltab.nl of inleveren op Seinelaan 45. Op de site ltab.nl staat meer informatie over waar de namen aan moeten voldoen en om welke bruggen het gaat. Per gewonnen naam valt 50 euro te winnen.