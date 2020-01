Vier excellente scholen erbij in de regio Zuidoost-Brabant

In totaal werden landelijk 62 scholen en schoolsoorten in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs maandag uitgeroepen tot excellente school. Het predicaat blijft drie jaar geldig, de scholen mogen het voeren tot en met december 2022. De titel wordt gezien als een erkenning voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich onderscheiden met een specifiek profiel.

Een onafhankelijke jury beoordeelt dat middels dossieronderzoek, een voorbereidingsgesprek en een jurybezoek. Voor Mondomijn en IKC Trudo was de toekenning een verlenging van hun status als excellente school, die in december 2019 afliep. Ook de drie afdelingen van het Stedelijk College en het Eckartcollege werden al eerder (in januari 2016) voor drie jaar als excellent aangemerkt.

„Het is een keurmerk, een garantie dat de kwaliteit op orde is en dat je als school iets extra's biedt”, zegt rector Claire Arts van het Eckartcollege in Eindhoven. Het predicaat excellente school prijkt trots op een banner om de open dagen aan te kondigen. „Ik weet niet of het extra leerlingen trekt, maar daar gaat het ons ook niet per se om. Het is een leuke erkenning voor je team en het maakt je zelfkritisch. Dat geeft een gevoel van trots en betrokkenheid.”