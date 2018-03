Vier gebouwen in de regio genomineerd voor Beste gebouw 2018

Necrologie Matt Dings stierf in het schrij­vers­har­nas (1952-2018)

17:02 EINDHOVEN - "Dat is het rare en paradoxale van de dood; terwijl hij zijn lelijke tronie al om de hoek steekt om te inspecteren of het al een beetje opschiet daarbinnen, zorgt hij toch ook voor extra gloed en intensiteit en laaiende momenten." Was getekend Matt Dings. Goed twee weken voor zijn overlijden, vorige week donderdag.