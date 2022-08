Vier jaar cel dreigt voor Eindhovenaar (60) die niet alleen dealde in harddrugs maar het ook maakte

Ruud van Nistel­rooij is bezorgd over het transfer­slot bij PSV: ‘Kunnen wij nog wel iets terugdoen bij een vertrek?’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was na afloop van Excelsior-PSV blij met het resultaat dat zijn club wist te boeken (een 6-1 zege), maar is ook bezorgd over de komende dagen. PSV kan namelijk Cody Gakpo nog verliezen aan een Britse club en de trainer is er niet gerust op dat de club een vervanger kan halen.

