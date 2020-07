Vier jaar cel voor Eindhovense overvaller die wil trouwen met de dochter van Poetin

Doek valt na 37 jaar voor privéclub Huize Yvonne in Eindhoven­se Hofstraat

16:12 EINDHOVEN - Het is gedaan met de Poezy Lounge en Huize Yvonne aan de Hofstraat in Eindhoven. De Poezy Lounge sloot ruim anderhalf jaar geleden al, na het overlijden van eigenaresse Karin Vrijdag. Ook het ernaast gelegen Huize Yvonne, dat na coronamaatregelen op 1 juli weer open mocht, blijft dicht. Het pand staat in de verkoop.