Vier jaar cel voor gewelddadige ontvoering van Eindhovenaar met flinke partij cocaïne in huis

In februari hoorden bewoners van de Pianostraat hard gegil. Ze zagen een buurman in een auto geduwd worden, die vervolgens wegstoof. Iemand maakte een filmpje waardoor de politie via het kenteken de wagen uiteindelijk in Utrecht met waarschuwingsschoten tot staan kon brengen. Twee mannen gingen in de boeien, 46 en 39 jaar oud.