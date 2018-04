Vier KBO-afdelingen in Woensel gaan fuseren

Eindhovenaar (51) mogelijk al op woensdagavond doodgeschoten

16:36 EINDHOVEN - De 51-jarige man die donderdagochtend dood in zijn auto werd aangetroffen op Den Bult in Eindhoven is mogelijk al op woensdagavond om het leven gekomen. Enkele getuigen hebben de politie laten weten dat zij toen mogelijk schoten hebben gehoord.