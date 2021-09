Vier keer coronasteun en toch failliet; leegverkoop restaurant The Fat Angel Eindhoven

PSV heeft met Jaap van Baar een nieuwe financieel directeur

11:38 PSV heeft na het vertrek van vertrouwde waarde Peter Fossen de taken in de directie anders ingericht en een financieel directeur benoemd. Jaap van Baar (41) maakt vanaf nu ook deel uit van het leidinggevende orgaan van de club en is per direct dus financieel directeur.