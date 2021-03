Vier mannen aangehouden voor rellen Eindhoven, onder meer betrokkene bij in brand steken Prorail-auto

Jong PSV worstelt op het veld, maar blijft een prima verdienmo­del voor PSV

12:22 Jong PSV bungelt de laatste twee seizoenen onderin de Keuken Kampioen Divisie. Net als in 2020 komt nu de bodem van het betaald voetbal in zicht, terwijl daarvoor een plek in de subtop werd bereikt. Jong PSV staat nu zeventiende en dat is naar normale PSV-normen hartstikke beroerd, maar is dat allemaal wel zo erg?