Vier miljoen voor een villa vol anekdotes. Kortonjo in Eindhoven staat te koop

VS wil beademings­ap­pa­ra­tuur Philips claimen

7:34 EINDHOVEN/AMSTERDAM - Grote zorgen bij Philips. Het concern vreest dat de Amerikanen beademingsapparatuur gaan opeisen. Philips produceert de zorgapparaten in de Verenigde Staten. Door een wet uit de jaren vijftig dreigt de VS beademingsapparatuur te confisqueren. De druk op president Trump om die wet in te zetten nam maandag fors toe vanwege het in razend tempo stijgende aantal Amerikaanse coronapatiënten.