Vier musea, waaronder Van Abbe, kopen feministisch kunstwerk aan en eren daarmee ‘heldinnen van verzet’

EINDHOVEN - Vier Nederlandse musea, waaronder het Van Abbe in Eindhoven, hebben een groot kunstwerk -in vier delen- aangekocht. Het gaat om de installatie Guess Who's Coming To Dinner Too? van de Nederlandse kunstenaar Patricia Kaersenhout (1966).

Welk bedrag er met de aankoop gemoeid is, willen de musea niet kwijt. Wel dat het aangekocht is met steun van Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.

Elk museum, naast het Van Abbe ook nog het Frans Hals Museum in Haarlem, het Centraal Museum Utrecht en het Stedelijk in Amsterdam, neemt een deel van het kunstwerk in hun collectie op. Elk deel bestaat uit een grote driehoekige tafel, die plaats biedt aan in totaal zestig vrouwen, ‘onderbelichte heldinnen van verzet’ aldus de musea in een gezamenlijk persbericht.

The Dinner Party

Het werk van Kaersenhout borduurt voort op het iconische werk The Dinner Party van Judy Chicago. Ook deze installatie bestaat uit een grote, driehoekige tafel waaraan 39 markante vrouwen met een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis ‘zitten’. Het werk is een van de belangrijkste feministische kunstwerken.

Kaersenhout heeft zestig vrouwen gekleurde en zwarte vrouwen geselecteerd, die in de geschiedschrijving vaak over het hoofd worden gezien. De namen komen van over de hele wereld en uit diverse tijdperken, vanaf 1370 voor Christus tot nu. Geborduurd tafellinnen en glaswerk symboliseren de vrouwen, onder wie bijvoorbeeld koningin Nanny van Jamaica die in de 18e eeuw ‘Nannytown’ stichtte waar mensen konden worden opgevangen die van de plantages waren gevlucht.

Nefertiti en Shirley Colleen Smith

Andere vrouwen die met het werk worden geëerd zijn onder anderen transgenderrevolutionair en homorechtenactiviste Marsha P. Johnson, anti-apartheidsleider Lilian Ngoyi maar ook de Egyptische koningin Nefertiti of activist Shirley Colleen Smith, die zich inzette voor de aboriginal vrouwen in Australië.

De vier musea willen met de gezamenlijke aankoop van het kunstwerk een signaal afgeven: ‘heldinnen van verzet’ uit heden en verleden krijgen hiermee een 'groot platform'.

Volledig scherm © Charlott Markus.

Volledig scherm © Charlott Markus.